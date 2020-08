SED disponibiliza painel com dados de alunos matriculados em todas as redes de ensino de SC

A Secretaria de Estado da Educa√ß√£o (SED) disponibilizou para acesso p√ļblico um painel com informa√ß√Ķes regionalizadas sobre os alunos da Educa√ß√£o B√°sica matriculados nas redes de ensino estadual, municipal, federal e privada de Santa Catarina. A ferramenta tem como base o Censo Escolar 2019, divulgado neste ano e que retrata a situa√ß√£o da educa√ß√£o catarinense.

A ferramenta indica que Santa Catarina tem 1,6 milh√£o de estudantes matriculados na educa√ß√£o b√°sica das redes estadual, municipal, federal e privada – n√ļmero que corresponde a cerca de 22% de toda a popula√ß√£o do Estado. Desse p√ļblico, 790 mil est√£o matriculados nas redes municipais, 526 mil na rede estadual, 273 mil na rede privada e 20 mil na rede federal.

O objetivo da ferramenta √© permitir que os gestores p√ļblicos possam consultar as informa√ß√Ķes relacionadas ao ensino b√°sico em Santa Catarina para ter as decis√Ķes mais assertivas durante a pandemia de Covid-19. Tamb√©m √© uma ferramenta que permite que a popula√ß√£o conhe√ßa de forma mais detalhada o universo de estudantes que comp√Ķem a educa√ß√£o catarinense.

‚ÄúSanta Catarina sai na frente e pode servir de refer√™ncia para os demais estados. N√≥s estamos muito satisfeitos com mais essa ferramenta que disponibilizamos para toda a sociedade catarinense, com foco na transpar√™ncia e acessibilidade. Esses dados poder√£o ser usados pela SED, pelas secretarias municipais, pelas coordenadorias regionais de educa√ß√£o e tamb√©m pelos √≥rg√£os de controle e fiscaliza√ß√£o‚ÄĚ, ressalta o secret√°rio de Estado da Educa√ß√£o, Natalino Uggioni.

Saiba como usar o painel



Al√©m de apresentar um gr√°fico e um mapa de calor com a distribui√ß√£o dos alunos por munic√≠pios, o painel tem bot√Ķes para apresentar o n√ļmero de alunos matriculados em cada n√≠vel de ensino: creches, pr√©-escola, anos iniciais do Ensino Fundamental, anos finais do Ensino Fundamental, Ensino M√©dio, Educa√ß√£o Profissional T√©cnica de N√≠vel M√©dio, Forma√ß√£o Inicial Continuada e Educa√ß√£o de Jovens e Adultos.

Os filtros do painel, dispon√≠veis em uma coluna ao lado esquerdo, ainda permitem que os dados sejam divididos por faixa et√°ria, depend√™ncia administrativa (estadual, municipal, federal ou privada), munic√≠pios, regional de sa√ļde, regional de educa√ß√£o e associa√ß√£o de munic√≠pios. A cada altera√ß√£o nos filtros, o gr√°fico de distribui√ß√£o de alunos por depend√™ncia administrativa e o mapa de calor por munic√≠pios tamb√©m s√£o atualizados.

Um exemplo: filtrar os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental da regional de educa√ß√£o de Joinville. Ap√≥s fazer as altera√ß√Ķes do filtro na parte esquerda, o gr√°fico ir√° apresentar 42 mil alunos, divididos nas redes municipal, estadual e privada. Ao passar sobre o mapa ser√° poss√≠vel verificar o n√ļmero de alunos nos anos finais do Ensino Fundamental em cada munic√≠pio e, ao clicar, visualizar o gr√°fico detalhado do respectivo munic√≠pio.

Antes de ser disponibilizado ao p√ļblico, os participantes do comit√™ de retomada das aulas presenciais, composto por 15 entidades, puderam acessar a ferramenta durante a elabora√ß√£o do documento com as diretrizes de retorno. Isso porque o painel tamb√©m pode ser cruzado com a matriz usada pelo Governo do Estado para Avalia√ß√£o do Risco Potencial para Covid-19, j√° que ambas filtram dados por cada uma das 16 regionais de sa√ļde.