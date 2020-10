Série de vídeos explica a importância do voto consciente e é produzida pela Igreja Católica em SC

Compartilhar no Facebook

Nesta quinta-feira (15), a Diocese de Joinville em parceria com o Regional Sul 4 da CNBB estreou a série “Meu voto importa”. São quatro vídeos, divulgados semanalmente, que explicam a importância do eleitor estar ciente do seu papel fundamental nas eleições para a escolha dos representantes.

O tema do primeiro é “O que é política?”. O segundo vídeo faz uma abordagem sobre o eleitor consciente e como ele pode denunciar caso presencie alguma irregularidade. Na sequência, explicamos a diferença entre as funções de vereador e prefeito e o último episódio explica como identificar uma notícia falsa.

Em formato de animação, o texto é simples e prático. As conversas sobre política acontecem durante os encontros familiares e também pelas redes sociais. O principal objetivo é orientar o cristão sobre a diferença entre os poderes e as responsabilidades de cada um, como checar se uma informação é verdadeira ou não e também como denunciar caso presencie alguma irregularidade.

Em todos os processos eleitorais, a igreja fornece subsídios para os cristão católicos, normalmente em material impresso. Este ano, devido a pandemia, o conteúdo foi produzido em formato de vídeo que será disponibilizado nas redes sociais, site e também para as paróquias que quiserem exibir.

O texto base do documento foi escrito pelos bispos do Regional Sul 4 e o material em vídeo foi desenvolvido em parceria entre a equipe de comunicação da Diocese de Joinville e do Regional.

