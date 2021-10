Serra Dona Francisca será fechada no domingo para verificação de pavimento

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informa que haverá interrupção total da SC-418, na altura da Serra Dona Francisca, no Norte do estado, no próximo domingo, 3. A interdição será das 7 horas às 16 horas, para verificação do pavimento entre os Kms 8 e 18. O fechamento é necessário para que a empresa que está elaborando o projeto de engenharia para as obras de restauração da rodovia realize a análise das condições do pavimento da pista. O secretário da pasta, Thiago Vieira, destaca que, apesar do transtorno, o bloqueio é imprescindível para a necessária recuperação da estrada.

“Nós sabemos que qualquer interrupção de tráfego atrapalha muito a rotina das pessoas. Mas também pedimos a compreensão de todos, já que a obra é de extrema importância para os catarinenses e esta etapa é fundamental”, explicou Vieira.

Alternativas

O acesso ao pé da Serra até o Km 8, via BR-101 em Joinville, ficará liberado para o turismo rural. Um ponto de referência próximo ao Km 8 é o Posto Hubener, que possui pátio de manobra para retorno.

Após o Km 18, o acesso será possível apenas por Campo Alegre. Há hotéis na altura do Km 20 para quem precise parar próximo ao local interditado. No Km 19, o Hotel Fazenda Dona Francisca também é apropriado para a realização de manobras de retorno.

