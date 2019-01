Sesc PR divulga edital para seleção de contos infantis inéditos

Estão abertas até o dia 15 de abril as inscrições para a Seleção de Contos Infantis e Inéditos promovida pelo Sesc Paraná. A ação pretende resgatar a relação dos paranaenses com os elementos culturais do estado, sejam eles: símbolos, lendas, gastronomia, personagens, costumes, geografia, clima e hábitos. O tema é livre, mas o estado do Paraná deve ser cenário e, o texto deve ser direcionado ao público infantil, de até 11 anos.

Serão selecionadas dez narrativas voltadas ao público infantil, produzidas por autores paranaenses ou que residam no estado e com idade igual ou superior a 18 anos. As obras escolhidas serão ilustradas e farão parte da Coletânea Sesc Paraná que será lançada durante a realização da 38ª edição da Semana Literária Sesc PR e Feira do Livro.

O edital completo da seleção está disponível no site www.sescpr.com.br e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3234-4200.