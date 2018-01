Situação da rede elétrica em Santa Catarina

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Devido ao grande volume de chuvas em todo o Estado de Santa Catarina, a rede elétrica de algumas regiões foi bastante atingida. A regional que estava em uma situação de maior número de unidades consumidoras fora, no início da manhã de hoje, foi Itajaí com aproximadamente 13 mil UCs sem energia. Dois alimentadores, que atendem os municípios Barra Velha e Porto Belo, foram abertos, bem como dois religadores da rede de distribuição. Neste momento, sete viaturas da Celesc estão empenhadas para resolver o problema e, o número de UCs sem energia caiu para 4,5 mil, na região.

Florianópolis é o segundo local com maior número de unidades sem luz, pouco mais de 2 mil. Na capital, dois religadores da rede de distribuição foram atuados, um no Ribeirão da Ilha, outro na Lagoa. Além disso, um ramal no Itacorubi foi aberto por inundação, deixando 600 UCs desligadas a pedido dos bombeiros que acompanham a situação. No momento, nove equipes da Celesc trabalham para regularizar o sistema o mais rápido possível. No pico do problema, às 19h40 da noite de 10/01, Florianópolis registrou 15 mil UCs sem luz.

Mafra é a terceira regional com maior número de UCs fora, em todo o Estado. Na região de Papanduva, a cidade de Major Vieira está sem energia e as equipes já estão no local fazendo reparos no sistema.

Durante todo o dia de ontem, a Defesa Civil enviou alertas de possíveis deslizamentos e inundações em diversas regiões, orientando que as pessoas procurem locais seguros e abrigos, além de ligar para 199 ou 193, em caso de qualquer movimento de terra.

Para informar qualquer emergência para a Celesc, a população deve ligar para 0800 48 0196. Também é importante que as pessoas informem que estão sem energia enviando um SMS para 48196 com a mensagem SEM LUZ + número da unidade consumidora.