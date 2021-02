Suspensão repentina do concurso público para a Polícia Civil do Paraná

Suspensão aconteceu durante a madrugada deste domingo (21), dia que aconteceria a prova para mais de 100 mil candidatos.

Os candidatos foram pegos de surpresa na madrugada de domingo (21) quando às 5h42 o Núcleo de Concurso da Universidade Federal do Paraná (NC-UFPR) anunciou a suspensão da prova. Com 106 mil candidatos, o órgão da Polícia Civil do Paraná cogita a possibilidade de que sejam tomadas ações legais contra a instituição responsável, levando em conta também as inúmeras críticas levantadas contra a decisão repentina que gerou prejuízos a inúmeros candidatos.

Nas redes, inscritos para o concurso enaltecem que muitos candidatos vieram de outros estados para participar da prova, pediram dispensa do trabalho e alteraram totalmente suas rotinas para poderem comparecer ao concurso.

O NC-UFPR foi contratado pelo governo do estado para a aplicação das provas em março de 2020. Em nota, a instituição afirmou que enfrentou problemas logísticos inesperados e insuperáveis nas últimas 24 horas.

Em nota o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Rockembach disse:

“O sentimento da Polícia Civil é de total indignação. É inadmissível que mais de 100 mil candidatos sejam tratados e desrespeitados da forma como foram. É um prejuízo para o cofre público, mas vou dizer que, acima de tudo, é um desrespeito com o ser humano.”

O mesmo afirma que após uma reunião que ocorreu no sábado (20) com a coordenação do NC-UFPR, haviam garantido a aplicação das provas e que não haviam indicativos de uma suspensão do concurso público.

“A Polícia Civil vinha acompanhando diariamente, em várias oportunidades, inclusive por escrito, a resposta que a gente sempre tinha aos questionamentos e às dúvidas era que o núcleo de concursos da universidade federal estava completamente preparado e em condições de aplicar as provas”, afirmou.

Rockembach ainda orientou que candidatos que se sentirem lesionados por causa da suspensão cobrem o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná.

“Os candidatos têm o direito de cobrar. Eles têm que cobrar da universidade federal, que é responsável por organizar e pela aplicação das provas. Inclusive, nós vamos tentar buscar a responsabilização pessoal dos responsáveis pelo ocorrido.”

