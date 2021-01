Tempo segue chuvoso em Santa Catarina nesta sexta-feira

A previsão é de chuva persistente em boa parte desta sexta-feira, 22, em Santa Catarina, segundo a Epgri/Ciram. As principais regiões são o Litoral e o Médio e Baixo Vale do Itajaí. Os totais elevados podem variar de 20mm a 40mm, em alguns pontos chegando a 50mm. Devido aos acumulados de chuva dos últimos dias, há alto risco de alagamentos, deslizamentos e enxurradas.

No Oeste e Meio-Oeste, haverá nebulosidade variável com precipitação ocasional e mais isolada. Não se descarta a possibilidade de temporal isolado no Oeste, na tarde e noite desta sexta-feira.

A temperatura segue amena em todo o Estado, com maior elevação no Oeste.

Alguns rios de Santa Catarina encontram-se em regime hídrico extremo. O nível do rio Negro chegou a 6,259 metros às 12h desta sexta-feira. O nível considerado crítico e preocupante do rio Negro para enchentes é de 7,00 metros.

Final de semana

No sábado (23), o tempo ainda deve se manter instável de madrugada e pela manhã, com chuva fraca e isolada especialmente no Litoral e Vale do Itajaí. No decorrer do dia, a previsão é sol entre nuvens na maioria das regiões de Santa Catarina. No decorrer da tarde e noite, podem ocorrer pancadas de verão (localizadas e passageiras). A temperatura estará em elevação, com sensação de ar abafado.

No domingo, deve predominar o sol entre nuvens em Santa Catarina, com possibilidade de chuvas localizadas e passageiras.