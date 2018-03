Torneio paranaense tem R$ 100 mil garantido na segunda etapa

O poker paranaense vive um momento bem agitado e especial: em novembro, após o encerramento do Campeonato Estadual do ano passado, os competidores já voltaram às mesas para dar pontapé inicial a outro Estadual – o que confirma o bom momento dessa modalidade. Em fevereiro, Curitiba recebeu a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Poker de 2018. E não para por aí: a próxima está marcada para abril com R$ 100 mil garantido em premiação.

A segunda etapa do estadual, disputada entre os dias 3 a 8 de abril, será na cidade de Guarapuava, que fica a aproximadamente quatro horas de carro de Rio Negro. Sede acostumada a receber eventos do poker, em 2017 Guarapuava recebeu a terceira etapa do campeonato estadual, quando então bateu recordes de premiação no poker paranaense.

Na estreia do circuito deste ano, quem ficou com o título foi Ivo Santos, que entrou no evento através das qualificatórias e garantiu o prêmio de R$ 25 mil como recompensa pela conquista. Assim como no ano passado, a etapa de abril será realizada no Clube K9 (Rua Barão Do Rio Branco, 1014). A boa premiação já tem virado algo rotineiro nos circuitos do Paraná, que tem se destacado também nesse quesito. No ano passado, por exemplo, mais de 15 eventos sediados no Estado tiveram premiação de pelo menos R$ 100 mil aos competidores, o que ajudou a sedimentar ainda mais o status do poker paranaense no cenário nacional.

No campeonato de 2017, o competidor Leocir Carneiro foi o campeão. Como premiação, além de toda recompensa em dinheiro, ele e mais cinco competidores ganhara, o que é chamado de “Pacote Vegas”, que é a chance de disputar o World Series of Poker em Las Vegas (WSOP) — considerado o maior torneio de poker do mundo. Inclusive, vários brasileiros já fizeram sucesso nesse evento, como o famoso Thiago Decano, que foi o último brasileiro a ganhar um bracelete lá.

Além do privilégio de poder disputar um evento dessa magnitude, Carneiro, com o título do ano passado, automaticamente garantiu vaga na seleção paranaense para o Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes deste ano — circuito no qual o Estado tentará uma melhor colocação do que a frustrante 15ª posição de 2017.

Para o Campeonato Estadual deste ano, a Federação Paranaense de Texas Hold’em (FPTH), novamente premiará seis competidores com pacote completo para o WSOP, em Las Vegas, incluindo passagem, hospedagem e garantia de entrada no evento. Como critério para escolher quem vai representar o Estado, a federação decidiu que os cinco primeiros colocados do ranking anual terão a oportunidade, assim como o campeão do ranking High Roller.

Essa recompensa garantida pela federação, no entanto, ainda está longe de ser definida quanto à classificação. O Estadual deste ano terá seis etapas, assim como no ano passado, e só termia em novembro. Além de Curitiba e Guarapuava, as cidades de Cascavel, Ponta Grossa e Maringá também serão sede.

A única cidade que receberá duas etapas é justamente Guarapuava, que além da próxima, será sede de outra entre os dias 18 a 23 de setembro (também no Clube K9). O último evento do Estadual está programado para acontecer entre os dias 6 a 12 de novembro, em Maringá. Para os competidores de Rio Negro, participar ou assistir o Campeonato Paranaense de Poker in loco não é uma logística fácil. Entre as cinco etapas restantes do circuito, a mais próxima acontecerá em Ponta Grossa, a aproximadamente 150 quilômetros de carro.

As grandes recompensas e tantas etapas que preenchem o calendário de quase um ano inteiro reforçam o bom status que o Campeonato Paranaense de Poker tem no cenário nacional. As expectativas são grandes, e o circuito estadual deve continuar sendo um dos maiores destaques dessa modalidade no país.