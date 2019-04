Transporte público ou privado: qual o melhor para se deslocar?

Embora haja um movimento para buscar moradia cada dia mais perto do trabalho, a maioria de nós tem empregos em lugares distantes de nossas casas, para os quais precisamos nos deslocar. Existem basicamente duas maneiras de fazer isso: via transporte público ou transporte privado.

Uma pesquisa feita por um aplicativo de planejamento financeiro com 8 mil pessoas concluiu que quatro em cada dez pessoas não sabem quanto gastam por mês com transporte. E saber escolher entre o transporte público ou o carro fará uma grande diferença no seu orçamento final.

Transporte público

Em geral, é mais barato usar o transporte público para se locomover do que comprar seu próprio veículo. Você não precisa pagar gasolina, estacionamento, manutenção, limpeza ou qualquer outra coisa. Apenas pague sua passagem e você chegará lá.

Usando o transporte público é muito menos oneroso para o meio ambiente em comparação com veículos particulares. Como muitas pessoas podem usar o mesmo veículo, as emissões de carbono per capita são reduzidas em grande parte. O transporte movido a eletricidade, como os que vêm sendo testados no Rio, também são mais amigáveis ​​ao meio ambiente do que os beberrões de gasolina.

Contudo, o transporte público também possui suas limitações, como permitir que você vá apenas onde ele alcança. Como o investimento em transporte de qualidade no Brasil é baixo, as rotas de ônibus não vão em todos os lugares e somente quem vive em cidades maiores, como São Paulo e Rio, podem contar com malhas de metrô. Para a maior parte, você ainda precisa andar um pouco para chegar onde realmente precisa estar.

O transporte público também é sensível ao tempo. Você tem que pegá-lo quando estiver disponível. E muitos serviços em cidades do Brasil diminuem ou fecham completamente quando é tarde da noite. O que significa que enquanto você pode ir a maioria dos lugares, você não pode ir quando quiser.

Não ter que controlar nada sobre a viagem também significa que você não está no controle se algo de ruim acontecer. Embora os acidentes de transporte público sejam raros, quando acontecem, você não tem outra opção para chegar onde precisa.

Transporte Privado

Ter um veículo particular significa que você economiza tempo esperando que o próximo ônibus ou metrô chegue à estação. Saia a qualquer hora durante a noite ou tão cedo quanto quiser. Além disso, você não precisa esperar que outras pessoas saiam em suas paradas. É só você, seu veículo e o destino.

Não só você não tem que esperar por ninguém, como também pode ir a qualquer lugar que precisar. Sem restrições. Estacione bem dentro dos prédios, bem na frente da casa do seu namorado e em qualquer outro lugar que você goste.

Contudo, se for aos centros das grandes cidades, ou bairros próximos a eles, pode ter dificuldade de estacionar ou acabar pagando caro por uma vaga. Não é a toa que ter seu próprio caro, financeiramente, não é vantajoso.

Você pode fazer um empréstimo online no MoneyMan para dar entrada no seu carro novo, mas você ainda precisa desembolsar muito mais do que custaria em usar o transporte público. IPVA, gasolina, manutenções… tudo isso somado pesa muito no seu orçamento. Sem contar o seguro automotivo que, em lugares como o Brasil, pode ser arriscado ficar sem.

O carro também exige mais atenção. Você tem que navegar, encontrar estacionamento, pagar pelo estacionamento, esperar em engarrafamentos com os pés nos pedais, lidar com outros motoristas, bloqueios de estrada e todas as coisas chatas que vem com ele.

Inicialmente, pode parecer que o transporte público é a escolha certa, especialmente se você estiver em uma área urbana densamente povoada, com muitas paradas e serviços — contudo, o transporte privado também possui suas vantagens, se você puder pagar os custos e o aborrecimento. Qual deles é realmente completamente melhor que o outro? Isso dependerá das necessidades individuais de cada um.