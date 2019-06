Trechos da BR 116 no Paraná receberão melhorias na sinalização e pavimento

A Arteris Planalto Sul realizará entre os dias 05 e 08/06 serviços de manutenção do pavimento e revitalização da sinalização horizontal nos trechos de Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba e Quitandinha, na BR 116. As intervenções têm horário previsto para início a partir das 8h e término 17h30, se as condições climáticas forem favoráveis.

Confira os pontos:

De 05 a 06/06 – das 9h às 16h

– Do km 119,5 ao km 120,5, em Curitiba com serviços de revitalização da sinalização horizontal, bloqueio de faixa adicional, ambos os sentidos;

– Do km 122,5 ao km 123,5, em Curitiba com serviços de revitalização da sinalização horizontal, bloqueio de faixa adicional, ambos os sentidos;

Dia 07/06 – das 9h às 16h

– Do km 127,5 ao km 128,5, em Fazenda Rio Grande com serviços de revitalização da sinalização horizontal, com bloqueio de faixa adicional, ambos os sentidos;

Dia 08/06 – das 9h às 16h

– Do km 129,5 ao km 130,5 em Fazenda Rio Grande com serviços de sinalização horizontal, com bloqueio de via marginal, ambos os sentidos;

Nesta semana outros pontos no trecho do Paraná também terão intervenções pontuais

Dia 05/06 – das 8h às 17h30

– Do km 132 ao km 134, em Fazenda Rio Grande com serviços de reparo localizado no pavimento, com bloqueio de faixa adicional, sentido sul;

Dia 06/06 – das 8h às 17h30

– Do km 140 ao km 141, em Mandirituba com serviços de reparo localizado no pavimento, com bloqueio de faixa adicional, sentido sul;

Dia 07/06 – das 9h às 16h30

– Do km 129 ao km 130, em Fazenda Rio Grande com serviços de sondagem do pavimento, com bloqueio de faixa adicional, sentido sul;

– Do km 140 ao km 141 – das 8h às 17h30, em Mandirituba com serviços de sondagem do pavimento, com bloqueio de faixa adicional, sentido sul;

Dia 08/06 – das 9h às 16h30

– Do km 120 ao km 121, em Fazenda Rio Grande com serviços de sondagem do pavimento, com bloqueio de faixa adicional, sentido sul;

– Do km 167 ao km 168 – das 8h às 16h30, em Mandirituba com serviços de sondagem do pavimento, com interdição de faixa, sentido norte;

As obras fazem parte do cronograma de investimentos da concessionária, de modo a manter a qualidade e segurança aos usuários.

Os pontos de bloqueio no tráfego podem apresentar lentidão. A concessionária orienta os motoristas para que planejem seu deslocamento, redobrem a atenção, respeitem a sinalização e os limites de velocidade.

Mais informações serão disponibilizadas no perfil do Twitter Arteris_APS e também através do telefone 0800 6420116.