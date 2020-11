TSE enfrenta atraso no sistema de divulgação dos resultados eleitorais

Compartilhar no Facebook

Diferente das outras eleições, hoje houve atraso na publicação oficial dos resultados. Segundo informou a assessoria de comunicação do tribunal, não foi registrado nenhum problema na apuração e totalização dos votos, que dependem da transmissão dos dados de cada TRE (Tribunal Regional Eleitoral) nos estados ao TSE, em Brasília.

O que está ocorrendo, diz a assessoria do tribunal, é uma demora no envio em tempo real dos dados do sistema de totalização dos votos para o sistema que faz a divulgação dos números apurados nas urnas de todo o país.

A divulgação dos dados deverá ser normalizada ainda hoje, segundo informou o TSE.