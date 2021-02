Universitários riomafrenses podem participar de intercâmbio e diversidade cultural

A Organização International Youth Fellowship (IYF) promoverá, dos dias 24 a 27 de fevereiro, um evento direcionado para estudantes universitários: o Global Camp (acampamento global).

O evento será transmitido através do YouTube e plataforma ZOOM, e sua programação conta com performances culturais expressivas como dança, teatro, música além de palestras de educação emocional e atividades de Mind Recreation.

O objetivo do evento é que, através da programação diversificada, os jovens possam ganhar otimismo e esperança através das a palestras de educação emocional. Neste evento também é possível desfrutar da diversidade cultural que a organização proporciona tendo sede em mais de 94 países.

O que é o Global Camp

O Global Camp foi planejado em 2017 inicialmente para os estudantes da Coreia do Sul. Devido às baixas temperaturas, foi realizado pela primeira vez na Tailândia, no salão principal da Ratkrabang University of Technology, próximo ao Aeroporto de Bangkok e contou com a presença de 3.000 jovens.

Nesta edição, através do Global Camp será apresentado o Good News Corps, que é o programa de intercâmbio para o exterior, onde os jovens podem trancar a sua faculdade e passar um ano nas sedes da IYF em um dos 94 países onde a International Youth Fellowship tem sede.

Os interessados em fazer a sua inscrição para este evento, onde receberão mais informações sobre o programa de voluntariado no exterior podem fazer a sua inscrição no link https://cutt.ly/AlfEkAF e as dúvidas podem ser retiradas pelo WhatsApp da organização: (11) 95044-2012.

Eventos realizados no Brasil

No Brasil, a IYF realizou o Iyf World Culture Camp em 3 edições presenciais nos anos de 2010, 2016 e 2019. O Iyf World Culture Camp segue a mesma temática do Global Camp e é reconhecido como o maior encontro de jovens do mundo. Durante 4 dias, mais de 5.000 jovens dos 5 continentes se encontram para uma troca de experiência mútua.

Em virtude disto os eventos chamaram a atenção de órgãos públicos, associações e estabelecimentos de ensino, que criaram parcerias com a Organização pelos aspectos sociais e educacionais transmitidos aos jovens.

