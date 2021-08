Vacina: mais de 140 mil pessoas não voltaram para a segunda dose

Lembre-se: o sucesso da vacinação também depende de você.

Com este mote, a Secretaria de Estado da Saúde faz uma alerta para que a população que iniciou o processo de imunização contra a Covid-19 retorne aos postos de vacinação para a aplicação da segunda dose.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde na última segunda-feira, 2, 143.562 pessoas no estado não retornaram para completar a imunização. Um número que vem sofrendo aumento semanalmente. “É preciso que se entenda que só estamos protegidos contra a Covid-19 quando tomamos as duas doses. Se essas pessoas estivessem retornado para a nova aplicação, já teríamos mais de 30% da população adulta de Santa Catarina totalmente vacinada”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, “Temos de trabalhar como sociedade, para conseguirmos vencer essa batalha, e a imunização completa é essencial para esse processo”, complementou.

O estado vem ampliando a capacidade de aplicação, com uma estratégia de distribuição acelerada: as doses que são encaminhadas pelo Ministério da Saúde têm sido entregues às 17 regionais de saúde em até 24 horas. No mês de julho, alcançou a marca de 5 milhões de doses aplicadas. Somente nos primeiros cinco dias de agosto, foram aplicadas 250.842 doses, com uma média de mais de 50 mil doses ao dia.

Evolução das doses aplicadas em SC

30/abr – 1.648.406

31/mai – 2.407.732

30/jun – 3.438.067

31/jul – 5.051.511

Apesar de os dados trazerem informações positivas, Motta Ribeiro faz um alerta: “Estamos chegando aos 70% da população adulta vacinada com a primeira dose no estado, mas ainda em meio a uma pandemia, e os cuidados seguem sendo essências. Então, é preciso que sigamos os protocolos sanitários e façamos a nossa parte, para, quem sabe, neste final de ano possamos aproveitar de forma mais tranquila com nossas famílias.”