Vacinação em SC: 218 mil doses contra Covid-19 foram aplicadas

O Balanço Parcial de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina divulgado nesta sexta-feira, 26, mostra que o estado aplicou 218.597 doses (D1 + D2) da vacina contra o novo coronavírus na população dos grupos prioritários. Deste total, 162.829 correspondem à Dose 1 (D1) e 55.768 à Dose 2 (D2). O boletim é elaborado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) com informações fornecidas pelos municípios catarinenses.

Os grupos prioritários que estão sendo vacinados neste momento são: os trabalhadores da saúde, os idosos e as pessoas com deficiência institucionalizados, a população indígena e os idosos com mais de 80 anos.

“Neste momento, nossa prioridade é imunizar 100% da população idosa, com mais de 85 anos, e avançar na vacinação daqueles com idade entre 80 e 84 anos. Esses públicos são bastante vulneráveis e podem evoluir para formas graves da Covid-19, caso adoeçam, portanto é importante que todos estejam protegidos”, esclarece o diretor da Dive, João Augusto Brancher Fuck.

Cobertura vacinal (D1) nos grupos prioritários que já iniciaram a vacinação

trabalhadores da saúde: 70,80%

idosos institucionalizados: 114,52%

população indígena: 71,64%

idosos com 90 anos e mais: 60,57%

idosos com 85 a 89 anos: 15,94%

idosos com 80 a 84 anos: 1,14%

Cobertura vacinal (D2) nos grupos prioritários que já iniciaram a vacinação

trabalhadores da saúde: 26,41%

idosos institucionalizados: 84,44%

população indígena: 42,08%

idosos com 90 anos e mais: 1,06%

idosos com 85 a 89 anos: 0,06%

idosos com 80 a 84 anos: 0,01%

>>> Confira aqui o balanço parcial atualizado da vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina por municípios (26/02/2021).

Doses recebidas na última quarta foram distribuídas

As 59.500 doses da vacina Oxford/AstraZeneca e metade das 48.200 doses da vacina Coronavac/Butantan recebidas na última quarta-feira, 24, foram distribuídas para as 17 Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVES) das Regionais de Saúde de Santa Catarina. A distribuição começou na quinta, 25, pela manhã e foi finalizada no mesmo dia.

As 59.500 doses da Oxford/AstraZeneca foram distribuídas de forma integral, sem reserva da Dose 2 (D2), tendo em vista que o intervalo entre a D1 e a D2 desta vacina é de 11 semanas.

No caso da vacina Coronavac/Butantan apenas metade das doses recebidas (24.100) foram distribuídas para a aplicação da Dose (D1), considerando que o intervalo dessa vacina é menor, de 2 a 4 semanas. Desta forma, foram enviadas 83.600 doses aos municípios. Essa forma de distribuição segue recomendação do Ministério da Saúde (MS).

Santa Catarina recebeu mais de 405 mil doses de vacina

Santa Catarina recebeu 405.840 doses das vacinas Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Butantan em seis remessas. Elas chegaram ao estado nos dias 18, 24 e 25 de janeiro; 7 e 24 de fevereiro. Elas foram encaminhadas ao estado nesta ordem:

18.01.2021 – 144.040 doses Butantan/Coronavac – Distribuído: (D1: 19/01 e D2: 02/02)

24.01.2021 – 47.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído: (D1: 25/01)

25.01.2021 – 21.600 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 02/02 e D2: 19/02)

07.02.2021 – 85.000 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 08/02 e D2: 25/02)

24.02.2021 – 59.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 25/02)

24.02.2021 – 48.200 doses Butantan/Coronavac – Distribuído – metade 24.100 (D1: 25/02)

D1: Primeira Dose | D2: Segunda Dose

Pfizer diz que vai priorizar venda de vacinas para o Governo Federal

O Governo de Santa Catarina recebeu nesta sexta-feira, 26, a resposta do Laboratório Pfizer sobre a manifestação de interesse na aquisição da vacina Covid-19 mRNAVaccine BNT162b2 para a utilização no Programa Estadual de Imunização (PNI).

O laboratório destacou que, neste momento, está priorizando as negociações com o Governo Federal e que, após disponibilidade global de doses e viabilidade legal com os estados, pode avançar em negociações para aquisição.