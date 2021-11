Veja como apostar na KTO pelo celular a qualquer hora do dia

O KTO é um dos sites de apostas esportivas que mais valoriza os usuários que apostam pelo celular, oferecendo uma versão móvel muito aprimorada. Saiba mais.

Aplicativo móvel KTO – disponível 24/7

Com quase meia década atuando no cenário nacional, o KTO é uma casa de apostas com foco no consumidor brasileiro e em esportes tradicionais, como o boxe, futebol internacional etc., embora também possua uma seção dedicada aos principais jogos de e-Sports e aos jogos de cassino, como máquinas de slot, roletas ao vivos e até game-shows.

Uma das principais vantagens do site é o KTO app, aplicativo disponibilizado para aqueles que necessitam de toda a velocidade que o celular oferece para conseguir as melhores oportunidades de boas cotações nas apostas ao vivo.

Estabelecido em 2018 e licenciado por Curaçao, a plataforma é conhecida pelo público brasileiro por patrocinar programas e revistas esportivas.

Sobre o aplicativo KTO

Por conta de questões legais, aplicativos de apostas esportivas e jogos de cassino não podem ser distribuídos na Play Store e na App Store. No caso da KTO, então, é possível transformar a página inicial do site de apostas em um aplicativo através de um simples atalho em seu celular. Você não precisará instalar nada e contará com toda a funcionalidade do site de forma simples e rápida.

Assim que o usuário faz o cadastro e entra no KTO pelo celular, é possível usufruir de todas as seções disponibilizadas pela plataforma. Um destaque especial está para a funcionalidade da seção de apostas esportivas, que se adapta muito bem à tela. Um dos principais atrativos da KTO é a atenção dedicada à versão móvel, se colocando como uma das melhores opções para aqueles que só apostam pelo celular.

É necessário ressaltar que jogar pela versão mobile possui ótimas vantagens, como participar de promoções relâmpagos que podem vir a acontecer, assim como resgatar bônus e outras promoções semanais que a casa oferece. Também permite que você fique por dentro de todas as novidades do KTO, que são postadas no blog da empresa.

A estrutura da plataforma móvel é muito sólida, garantindo que não haja surpresas ou mal funcionamento de qualquer seção, além de também possuir atendimento por chat 24h, garantindo que a equipe KTO resolva qualquer problema que venha acontecer, desde o cadastro, até a hora de sacar os ganhos das suas apostas.

O que está disponível no KTO mobile

Além da ótima plataforma de apostas esportivas, o KTO mobile também tem outras funcionalidades. Para o público interessado em jogos de cassino, como máquinas de slot, o site também oferece uma biblioteca muito variada em sua versão mobile.

Além disso, também é possível acessar pela versão móvel do KTO suas outras seções que incluem vídeo bingos, jogos de cassino ao vivo (como roletas e game-shows) e até apostas em ligas de futebol virtual – partidas com lances gerados por computadores.

O destaque da plataforma móvel está na loteria da casa de apostas, cunhada de Malandrinha pela equipe do KTO. O jogo está completamente adaptado para telas de celular e tablet, sendo até mais fácil usar sua interface nesses dispositivos. Essa loteria especial do KTO possui três formatos principais, o Malandrinha 1×2 (mini e Jackpot) e Score4, em que é necessário acertar 7, 13 e 4 resultados de partidas de futebol pré-selecionadas pela equipe do KTO, respectivamente. Os prêmios variam entre 20 e 100 mil.