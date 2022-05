Ventos fortes, geada e neve; confira as possibilidades para os próximos dias

A Defesa Civil estadual emitiu alerta para a ocorrência de rajadas de ventos de até 100 km/h, principalmente no Planalto Sul, Litoral Sul, Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis a partir da noite desta segunda-feira, 16, causadas por um ciclone que se aproxima da costa catarinense.

Além dos ventos fortes, a próxima semana será marcada por uma intensa massa de ar frio de origem polar que avança pela Argentina, Uruguai e Brasil, provocando declínio acentuado de temperatura, com indicativo da primeira onda de frio na próxima semana. “Em regiões mais altas do Estado, com Urupema e Bom Jardim da Serra, as temperaturas podem chegar a -7ºC, -8 ºC”, adianta Gilsânia Cruz, meteorologista da Epagri/Ciram.

Segunda ela, há possibilidade de ocorrência de neve no Estado. “O indicativo é de que ela ocorra entre terça e quarta, no Planalto Sul catarinense, mas ainda é cedo para confirmar”. Gilsânia explica que é preciso a combinação de frio e umidade. “Frio não vai faltar”, destaca a meteorologista.

Já umidade estará associada a um ciclone extratropical posicionado próximo à costa do Rio Grande do Sul. Gilsânia explica que será preciso confirmar se realmente esse ciclone vai se posicionar de acordo com a previsões. “Caso ele fique um pouco mais afastado, vai faltar umidade, que é um dos ingredientes principais para a ocorrência da neve”, esclarece.

Há ainda a condição de geada ampla em Santa Catarina.

A partir da quinta-feira , 19, o ciclone se afasta para alto mar diminuindo a intensidade do vento e favorecendo o deslocamento de ondas altas em todo o Litoral de SC, deixando o mar muito agitado e com risco para ressaca.