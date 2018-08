Vestibular de Verão 2019 da Udesc abre inscrições na próxima segunda

Em 3 de setembro, a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) lançará o edital e iniciará as inscrições do Vestibular de Verão 2019 no site vestibular.udesc.br. O prazo para se inscrever ficará aberto até 30 de setembro, enquanto a data final para pagar a taxa de inscrição, de R$ 110, será 1º de outubro.

Os candidatos que obtiverem isenção da taxa pelo critério socioeconômico (prazo encerrado) ou por doação de sangue e/ou medula (prazo aberto) também precisarão se inscrever nesse período.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Serão 1.265 vagas de 47 cursos presenciais de graduação, que são gratuitos e oferecidos em nove municípios:

Balneário Camboriú (Cesfi): Administração Pública e Engenharia de Petróleo;

Chapecó (CEO): Enfermagem e Zootecnia;

Florianópolis (Ceart): Artes Visuais (Bacharelado e Licenciatura), Design (Gráfico e Industrial), Moda, Música (Bacharelado em Piano, Violino ou Viola, Violão, Violoncelo e Licenciatura) e Teatro;

Florianópolis (Cefid): Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) e Fisioterapia;

Florianópolis (Esag): Administração, Administração Pública e Ciências Econômicas;

Florianópolis (Faed): Biblioteconomia, Geografia (Licenciatura), História (Bacharelado e Licenciatura) e Pedagogia;

Ibirama (Ceavi): Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia de Software;

Joinville (CCT): Ciência da Computação, Física, Matemática, Química, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e para Engenharia (Civil, de Produção e Sistemas, Elétrica e Mecânica);

Lages (CAV): Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária;

Laguna (Ceres): Engenharia de Pesca e Arquitetura e Urbanismo;

Pinhalzinho (CEO): Engenharia de Alimentos;

São Bento do Sul (Ceplan): Engenharia de Produção – Habilitação Mecânica e Sistemas de Informação.

A Udesc manterá o sistema de cotas pelo Programa de Ações Afirmativas. Em cada curso, 30% das vagas estão reservadas: 20% para candidatos com todo o ensino médio na rede pública e 10% para candidatos negros.

A prova objetiva e a prova de redação ocorrerão em 25 de novembro. As datas das provas de habilidade específica de Música e de Teatro serão divulgadas no edital. Os aprovados começarão a ter aulas no primeiro semestre de 2019.

Livros

Os candidatos já podem verificar os livros do Vestibular de Verão 2019:

“Marina Colasanti – Crônicas para jovens”, com seleção de Antonieta Cunha (Global Editora);

“Os melhores contos de Lygia Fagundes Telles”, com seleção de Eduardo Portella (Global Editora);

“Os melhores poemas de Manuel Bandeira”, com seleção de Francisco de Assis Barbosa (Global Editora);

“Quarto de despejo – Diário de uma favelada”, de Carolina Maria de Jesus (Ática).

Conforme a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da Udesc (Covest), as leituras são obrigatórias para a prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira.