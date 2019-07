Vice-prefeito de São Bento do Sul é preso preventivamente

A prisão foi pedida após o cumprimento de uma busca e apreensão no gabinete do vice-prefeito, onde foram encontrados R$ 1,7 mil em dinheiro com cédulas marcadas que teriam sido recebidas de um servidor como suposto pagamento do cargo comissionado

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil efetuou na tarde desta segunda-feira (1) a prisão do vice-prefeito São Bento do Sul Marcio Dreveck. A prisão preventiva foi solicitada pelo delegado da DIC e decretada pela 3ª Vara Criminal da comarca.

A prisão foi pedida após o cumprimento de uma busca e apreensão no gabinete do vice-prefeito, onde foram encontrados R$ 1,7 mil em dinheiro com cédulas marcadas que teriam sido recebidas de um servidor como suposto pagamento do cargo comissionado.

O vice-prefeito vinha sendo investigado pela polícia há quatro meses, após denúncias que ele estaria ficando com parte dos salários de servidores comissionados indicados por ele para trabalhar na prefeitura.

Em nota a Prefeitura de São Bento do Sul diz estar acompanhado o caso e que a administração municipal não tolerará condutas que, se comprovadas, comprometam a atuação ética, a dignidade da função pública e o compromisso da gestão em promover um trabalho de qualidade e pautado na eficiência, transparência e zelo com as pessoas e com o dinheiro público.

CONFIRA A NOTA DO EXECUTIVO

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul vem a público para informar que está acompanhando atentamente o desenrolar dos fatos que envolvem a apuração de supostos atos praticados pelo Vice-Prefeito da cidade.

O Poder Público Municipal informa que o Vice-Prefeito não ocupava nenhum outro cargo na Prefeitura e sua função baseava-se apenas em eventualmente substituir o Prefeito nos casos de férias ou afastamentos.

A Administração Municipal não tolerará condutas que, se comprovadas, comprometam a atuação ética, a dignidade da função pública e o compromisso da gestão em promover um trabalho de qualidade e pautado na eficiência, transparência e zelo com as pessoas e com o dinheiro público. Os casos pontuais devem ser analisados de forma isolada e certamente serão punidos com rigor.

A investigação vem sendo integralmente conduzida pelas autoridades competentes, a quem pertence a função de emitir juízo de culpabilidade ou não, após o devido processo legal, de modo que a Prefeitura, por meio de seus agentes políticos e servidores, colaborarão no que for preciso para combater eventuais transgressões apontadas.