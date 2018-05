Vigilância Sanitária emite alerta sobre alimentos que ficaram retidos em greve de caminhoneiros

Compartilhar no Facebook

A Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina emitiu uma nota técnica no final da tarde desta terça-feira, 29, solicitando que unidades regionais e municipais intensifiquem as fiscalizações em veículos que transportem alimentos perecíveis. A medida ainda engloba os estabelecimentos varejistas e atacadistas de comércio de alimentos.

De acordo com o órgão, a medida foi tomada diante da paralisação dos caminhoneiros e a possibilidade de cargas mantidas com alimentos refrigerados e congelados fora dos limites de temperatura adequados para sua conservação.

“Estamos diante de uma situação atípica, com caminhões há muito tempo parados em rodovias. Não sabemos se os alimentos foram mantidos dentro dos padrões de refrigeração estipulados pelos fabricantes durante todo esse período”, ressalta Raquel Ribeiro Bittencourt. “Por isso estamos pedindo aos setores da Vigilância de todo o Estado que acompanhem de perto a chegada desses produtos”.

A Vigilância Sanitária ainda alerta os consumidores para que sejam observadas alterações nos alimentos. Durante as compras é necessário verificar se há indícios de violações físicas da embalagem, se alimentos resfriados apresentam alterações de cor ou odor desagradável que sugira putrefação.

“É preciso verificar se esses alimentos foram congelados e descongelados. Quando isso ocorre, há sinais claros na embalagem. Essa prática pode colocar em risco a saúde dos consumidores por permitir crescimento de bactérias e produção de toxinas”, disse Bittencourt. “A recomendação da Vigilância também foi enviada para a Associação Catarinense de Supermercados. Os estabelecimentos credenciados são nossos parceiros e também devem avaliar as condições e tomar os cuidados com os produtos expostos à população”.