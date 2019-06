Você sabe o que é um “Pet Influencer”?

Com poses diferentes, roupinhas e acessórios estilosos e aquelas carinhas tão fofinhas, eles arrancam suspiros com muita facilidade. Você já deve ter se deparado com fotos de animais de estimação nas suas redes sociais. Mas você sabia que esse é um mercado muito lucrativo? Os pet influencers ganharam muito espaço na internet nos últimos anos, com perfis dedicados que mostram o dia a dia dos animaizinhos.

A ascensão das redes sociais criou profissões que antes não existiam e permitiu que pessoas desconhecidas construíssem uma carreira sólida na internet. Blogueiros, instagramers, youtubers… independente da plataforma que dominam, essas pessoas se tornaram grandes influências no mundo digital e têm a capacidade de conquistar seguidores em em todo o mundo.

Os influenciadores, como a própria palavra sugere, são pessoas que compartilham seu dia a dia com o público e têm o poder de influenciar outras no comportamento, na forma de consumo, estilo, moda. Essa profissão chegou também ao mundo animal.

Os Pet Influencers são chamados assim porque eles podem gerar milhares de reais em conteúdo para as marcas. As pessoas gostam de ver fotos de animais das redes sociais. Dá a elas uma sensação de felicidade. Não é a toa que muitas das imagens divulgadas no WhatsApp são de bichos.

A palavra pet sugere que apenas os animais de estimação domesticados, mas os perfis eles não são exclusivo de cães e gatos. Existem perfis de macaco, porco e de ouriços-terrestres.

O mercado de Pet Influencer

O Instagram tem mais de 1 bilhão de usuários e agora uma das atrações do momento é criar perfil do bichinho para que as pessoas acompanhem o dia a dia deles. Os seguidores recebem no seu feed vídeos e fotos deles. Hoje já existem agências publicitárias especializadas em trabalhar com pets.

Recentemente uma pesquisa revelou que os brasileiros gastam em média R$ 189 por mês com os seus bichinhos de estimação. A indústria pet não sofre instabilidade porque é um mercado, sobretudo, afetivo. Os animais de estimação são considerados como filhos (Fonte: https://www.petsalegres.com.br).

Mas não adianta querer comprar ou adotar um animal com a finalidade de ganhar dinheiro. O mercado é muito seletivo e reconhece os donos que trabalham com amor e de forma profissional. Para ser pago, os perfis precisam ter um bom engajamento do público e conteúdo de qualidade.

Nos Estados Unidos, os donos podem receber entre US$ 200 e US$ 15 mil por uma publicação, a depender no número de seguidores, a forma com que o produto vai ser divulgado e se em mais de um canal. Lá, inclusive, a divulgação de produtos feita por animais não se limita apenas a produtos voltados para eles. As agências conseguem fechar contrato com empresas de maquiagem, carro, entre outras com um viés voltado para o mundo animal.

O que se observa é que a maioria dos donos com milhões de seguidores, encontram uma outra forma de rentabilizar, criando um e-commerce que vende produtos exclusivos do seu animalzinho. Muitos deles ainda se preocupam em reverter parte dos seus lucros a causas que lutem pelos direitos dos animais.