WestRock mantém o funcionamento das fábricas para garantir o abastecimento dos itens essenciais à sociedade

Todas as unidades da empresa estão funcionando com segurança para que os funcionários estejam protegidos em relação ao COVID-19

A WestRock, líder global em soluções únicas e sustentáveis em papel e embalagens de papelão ondulado, mantém o funcionamento de suas operações, uma vez que é fundamental junto à cadeia de suprimentos. A empresa atende às demandas diárias de seus clientes, afinal, as embalagens de papelão ondulado permitem, essencialmente, que seja realizado o transporte e o armazenamento de produtos como alimentos, itens de saúde e de higiene às prateleiras e centros de saúde, ajudando a sociedade e o país.

As soluções em embalagens WestRock são componentes primordiais, especialmente durante a pandemia de COVID-19. “Manter nossas operações neste momento delicado é essencial, pois ao auxiliarmos nossos clientes a levar produtos essenciais até os centros de saúde e às prateleiras das redes varejistas, ajudamos famílias, amigos e a sociedade. É por nós. É pela sociedade. É por todos”, afirma Jairo Lorenzatto, Presidente da WestRock no Brasil.

Ações de prevenção nas unidades WestRock

Desde janeiro de 2020, após os primeiros casos confirmados e divulgados sobre a COVID-19 na China, o Comitê de Crises Corporativo WestRock no Brasil foi formado, para monitorar e reagir de forma ágil e eficiente à evolução da doença para garantir a saúde e segurança de seus funcionários, clientes e comunidades, bem como mitigar possíveis impactos em suas operações.

No início de março, foram instaurados os Comitês de Crise Locais, em todas as unidades Fabris WestRock, formados por times focados nas ações específicas e peculiares. Os Comitês são multidisciplinares e reúnem tanto profissionais técnicos quanto executivos.

Entre as medidas de segurança adotadas em relação aos funcionários estiveram a preocupação com a comunicação sobre medidas individuais de redução de contágio, aumento da disponibilidade de álcool gel, suspensão de viagens, readequação dos funcionários do grupo de risco para trabalho remoto ou dispensa (sem prejuízo a eles), implementação de trabalho remoto (home office), parcial ou total, das funções que permitem esta prática, reorganização dos horários de almoço, estrutura das mesas, ventilação e forma de servir nos refeitórios, reconfiguração do sistema de ônibus fretado para funcionários e reforço na higienização e desinfecção, com atenção para áreas de maior contato.

Cuidados para controle da saúde dos funcionários e rápida identificação de possíveis casos também foram adotadas, como aferição de temperatura de funcionários nos ônibus fretados, na portaria das fábricas, bem como, no controle de entrada de caminhoneiros Realizamos, ainda, a desmobilização do Projeto de Expansão de Três Barras (SC), no qual os colaboradores das empresas prestadoras de serviços da expansão foram dispensados com diretrizes e orientações de cumprirem quarentena e seguirem as recomendações de higiene, etiqueta respiratória e distanciamento social.

“Entendemos que a prevenção da COVID-19 é um papel de todos. Desde o início, estamos sendo incansáveis em nos preparar para reagirmos à essa pandemia.”, finaliza Lorenzatto.

Sobre a WestRock

A WestRock é parceira de seus clientes para fornecer soluções únicas e sustentáveis em papel e embalagens que impulsionem seus negócios. São 50.000 funcionários que apoiam os clientes ao redor do mundo em mais de 320 operações e escritórios na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Saiba mais em www.westrock.com.br