Zumba quer que você ignore a “pressão dos propósitos de ano novo” com a campanha “Diga. Acredite”

Zumba®, o fenômeno global de dança fitness, dá início ao novo ano com uma campanha ousada que pretende redefinir a forma como as pessoas encaram o exercício, especialmente neste período de promessas de Ano Novo. A campanha “Say It. Believe It.”/ “Diga. Acredite.” é embalada pela música “Sexy and I Know It” e conta com a participação de Redfoo, vocalista principal do LMFAO e artista que liderou as paradas de sucesso com seu som animado e dançante. O objetivo da campanha é inspirar as pessoas a abraçar sua confiança interior e sua sensualidade, da forma como cada uma a define.

“Os propósitos de Ano Novo geralmente geram uma pressão para mudar ou se encaixar em algum padrão, e isso simplesmente não combina conosco”, disse Carolina Morales, Diretora de Marketing da Zumba. “Com ‘Say It. Believe It.’ / ‘Diga. Acredite.’, queríamos criar uma campanha centrada em celebrar a confiança e a autoexpressão. Fazer parceria com Redfoo foi uma escolha óbvia: sua personalidade contagiante, seu amor pela diversão e a confiança inegável de ‘Sexy and I Know It’ o tornam perfeito para lembrar as pessoas de abraçar seu lado sexy exatamente como são”, explicou Morales.

Redfoo, conhecido por sua energia eletrizante e personalidade autêntica, reforça essa ideia: “Para mim, o que há de mais sexy é ser simplesmente você mesmo”, afirma. “Por isso estou tão empolgado em me unir à Zumba para esta campanha. Zumba tem tudo a ver com levar mais felicidade ao mundo, e essa é uma missão que eu apoio totalmente. Além disso, dançar em uma aula de Zumba é pura diversão: você sua, sorri e se sente você mesmo. O que pode ser melhor do que isso?”

“Say It. Believe It.”/“Diga. Acredite.” será lançada oficialmente em janeiro, com anúncios de TV e digitais transmitidos globalmente, além de ativações nas redes sociais que ocorrerão de 7 de janeiro até o final de março. A Zumba convida todos, independentemente do nível de condicionamento físico, a começar o ano se sentindo empoderados e prontos para se divertir. Afinal, no fim das contas, o fitness deve ser tanto sobre sorrir quanto sobre suar.

Para mais informações, visite www.zumba.com ou siga-nos nas redes sociais como @zumba.

Créditos da campanha:

Carolina Moraes, Zumba Chief Marketing Officer

Adela Souto, Zumba Creative Director

Rebecca Dorfman, Zumba Senior Director of Consumer Marketing

Evan Wiggill, An Agency Called Us / Creative Director

Seth Epstein, Los York / Director

Octopus Studios, Produção

Sobre a Zumba Fitness, LLC

Fundada em 2001, a Zumba é a maior empresa de dança fitness de marca do mundo, com mais de 15 milhões de participantes semanais em 200.000 locais espalhados por 185 países. A Zumba® combina ritmos do mundo todo com coreografias fáceis de seguir para oferecer um treino eficaz que capacita os participantes a se tornarem sua melhor versão, tanto física quanto mental e espiritualmente. Além do programa original Zumba, a empresa oferece 10 aulas especializadas — de treinos na água a modalidades desenvolvidas especificamente para adultos mais velhos ativos e crianças.

Em 2016, a Zumba lançou seu primeiro treino HIIT sem dança, o STRONG Nation®, em que a música é o principal motivador. Em 2023, a Zumba apresentou o CIRCL Mobility™, um programa revolucionário projetado para liberar todo o potencial do corpo por meio de exercícios de flexibilidade, respiração e mobilidade. O estilo de vida Zumba® se completa com diversos produtos de consumo, incluindo videogames, experiências de VR + MR, música original, roupas e calçados esportivos, além de eventos interativos conhecidos como Fitness-Concert™. Para mais informações sobre os programas e produtos da Zumba, ou para encontrar uma aula presencial, visite zumba.com. Siga-nos no TikTok, Instagram e Facebook.