3º Circuito dos Imigrantes de Mountain Bike será neste final de semana em Itaiópolis

Acontece neste final de semana, a partir das 14 horas de hoje, o 3º Circuito dos Imigrantes no Alto Paraguaçu em Itaiópolis, promoção do Clube de Ciclismo Ita Rower. O Cirtcuito consiste em um pedal de mountain bike em meio a natureza pelas estradas do interior da cidade mais polonesa e ucraniana de Santa Catarina. O Circuito será dividido nas categorias Pró, Light e a novidade deste ano XCO.

Em edições anteriores o evento recebeu diversos ciclistas de todas as regiões do estado. E, neste ano segundo os organizadores a expectativa é que o sucesso das duas primeiras edições seja repetida.

Para este ano os organizadores estão trazendo a categoria XCO que será disputada a partir das 14 horas de hoje. Nesta categoria os competidores participam de um circuito fechado estilo Cross Country com trilhas e estradas. Para essa categoria será disponibilizado R$ 1.500,00 em premiação dividida entre as categorias.

No domingo a largada do Circuito será às 9 horas do núcleo histórico do Alto Paraguaçu com percursos de 25 km na categoria Light e 46 km na Pró. Não haverá tempo para conclusão do percurso, a organização deixou livre para os ciclistas pedalarem no ritmo que desejarem.

Na categoria Light os ciclistas passarão pelas localidades de Santo Antonio e São João, já na categoria Pró as localidades visitadas serão Santos Dumont, Montri, Iracema e São Pedro. Tanto a largada quanto a chegada serão no Alto Paraguaçu.