Ações da saúde e cooperação dos cidadãos e empresas mantêm poucos casos de coronavírus em Itaiópolis

Em entrevista Reginaldo Fernandes conta as ações tomadas para combater o coronavírus e acena que novas decisões serão tomadas em conjunto com os demais municípios da região devido aos dados do governo do estado estarem confusos

Nesta semana o prefeito Reginaldo Fernandes concedeu entrevista onde apontou as ações tomadas no município para combater a disseminação da Covid-19. Entre os principais destacados estão o comprometimento das empresas, as medidas da equipe de saúde e os cuidados e o empenho da população com a higiene.

Segundo o prefeito o número pequeno de casos – Itaiópolis tem apenas 3 casos confirmados (até o fechamento desta edição), se deve a ações e as medidas tomadas pelo município, que até o momento estão se mostrado que Itaiópolis está no caminha certo na luta conta a doença. Citou ainda outros municípios próximo que estão com muito mais casos registrados, como Três Barras com 149 e Papanduva com 19 infectados pelo coronavírus.

Disse que a Saúde de Itaiópolis tem se reunido frequentemente – tomando todos os cuidados – para discutir as ações de enfrentamento a pandemia.

Anunciou a compra de nos equipamentos de proteção individual (EPI´s) para os profissionais da saúde e que mais uma sala no Hospital Santo Antônio será equipada para ser usada como sala de emergência.

Apontou que existe um comprometimento das empresas locais com seus colaboradores, onde todas estão tomando todos os cuidados necessários para que não existe contaminação do vírus.

Questionado sobre os recursos recebidos para combater a Covid-19 explicou que o governo federal já enviou pouco mais de R$ 100 mil para o município e que nos próximos dias existe a previsão de receber a primeira parcela de mais uma verba federal de R$ 300 mil. Ao todo serão 4 parcelas de cerca de R$ 70 mil. Verbas estão que já foram e serão aplicadas nas medidas para combater o coronavírus.

Sobre o compartilhamento de informações e responsabilidade do governo do estado com o municípios, anunciado nesta segunda-feira (1) pelo governador Carlos Moisés, Reginaldo disse que os prefeitos da região do planalto norte definiram que todas as decisões serão tomadas em conjunto. E que até o momento as informações e dados que foram disponibilizados pelo governo estadual estão confusos.