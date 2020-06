Na última semana foi entregue pela equipe da AEI, os alimentos arrecadados durante a campanha que tinha como objetivo trocar um quilo de alimento por uma máscara.

Foram doados cerca 210 kg de alimentos, e também 100 unidades de sabão caseiro, foi possível beneficiar 9 famílias. A AEI agradece a todas as costureiras que confeccionaram voluntariamente as máscaras, e a todos que contribuíram com as doações.