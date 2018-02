Agricultores de Itaiópolis terão cinco cursos disponibilizados pelo SENAR neste mês

Os Sindicatos de Produtores Rurais de Santa Catarina e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC) e com algumas parcerias oferecem durante este mês de fevereiro em todo os estado 277 treinamentos totalmente gratuitos e beneficiarão cerca de 4.448 profissionais do meio rural.

Em Itaiópolis, os primeiros treinamentos de 2018 aconteceram no início do mês. Na primeira semana de fevereiro, uma turma de 11 mulheres participou do treinamento de Produção Caseira de Pães e Biscoitos. Este foi o primeiro evento do ano e teve a parceria da Secretaria Municipal de Educação e APAE, local onde foram realizadas as aulas.

Segundo a instrutora Maria Ivone Ortolan, da Somais Treinamentos e Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda, neste curso, as participantes receberam informações sobre higiene e saúde na manipulação de alimentos, cuidados com o ambiente, segurança e saúde no trabalho, informação sobre técnicas de processamento e qualidade alimentar, utilização de ingredientes básicos, complementares e alternativos da fabricação de pães e biscoitos artesanais, pães doces e salgados e cucas; bem como as técnicas de armazenamento e validade.

“O objetivo do encontro foi atingido: proporcionar às alunas a oportunidade de aprender e aperfeiçoar os seus conhecimentos, seja para comercialização dos produtos ou mesmo para o seu desenvolvimento pessoal”, explicou a instrutora.

A cursista Arlete dos Passos afirmou que “o curso foi muito bom e produtivo e a instrutora muito profissional. Nós sempre temos algo à aprender e o treinamento ajuda a todos em vários aspectos, como para a economia doméstica da família, já que podemos produzir nossos alimentos com mais sabor e qualidade e ainda podemos utilizar nossos novos conhecimentos nos próximos eventos da comunidade.”

Também nesta semana foram realizados os treinamentos de primeiros socorros, em parceria com a Pastoral da Criança do bairro Bom Jesus e o de cultivo de plantas medicinais, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde e com o ESF de Alto Paraguaçu;

Para participar os produtores devem procurar o Sindicato Rural de seu município e informar o curso de interesse. As capacitações estão disponíveis no site do SENAR/SC (www.senar.com.br) com especificação de carga horária, local e data de realização.