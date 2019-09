Agricultura e Meio Ambiente de Itaiópolis está distribuindo mudas de árvores nativas frutíferas

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente vai distribuir 2.600 mudas de árvores nativas frutíferas para os moradores que se inscreveram no projeto que tem o objetivo da recuperação ambiental do município.

As mudas estão sendo distribuídas de forma gratuita para os moradores das diversas localidades de Itaiópolis.

Está é uma primeira etapa do projeto que prevê a distribuição de 8 mil mudas no próximo ano.

As mudas estão sendo obtidas através de um convênio com a Prefeitura de Rio Negro/PR e estão sendo usadas para a reintrodução de árvores no ecossistema do município, resgatando as paisagens degradadas de desmatadas, garantindo no futuro melhorias na qualidade da água e do solo, beneficiando o meio ambiente como um todo.