Alunos da Escola do Rio da Estiva exploram as espécies vegetais através da apostila

Os alunos do Pré I da professora Elierce da Escola Municipal Rio da Estiva conheceram, através da apostila do Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo, paisagens bem diversas, com animais e espécies vegetais adaptados as condições climáticas de cada uma delas.

Através da apostila a crianças puderam desbravar seus conhecimentos trabalhando os objetivos de aprendizagem, saberes e valores.

A atividade foi desenvolvida em três etapas, na primeira a professora falou aos alunos como é o clima e a vegetação do nosso país, na segunda eles descobriram os desertos brasileiros, e na terceira através de um mapa-múndi eles puderam viajar para conhecer os desertos e as savanas.

Após eles construíram uma maquete com material reciclado mostrando o que aprenderam.