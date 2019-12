Alunos da Escola Odir Zanelatto são os novos Bombeiros Mirins de Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

Aconteceu na tarde da quarta-feira (4), a solenidade de formatura dos 41 alunos dos sextos anos da Escola Odir Zanelatto que a partir de agora são Bombeiros Mirins. A formatura contou com a presença de pais, demais alunos e autoridades estaduais e municipais.

O Bombeiro Mirim é um projeto de apoio pedagógico e de complementação educacional promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC em parceria com secretarias de educação.

No projeto os alunos dos sextos anos tem uma orientação vocacional, trabalhado o desenvolvimento da personalidade, e despertado a valorização da cidadania e da autoestima.

Durante o curso foram abordados os seguintes temas:

– Construção de Valores;

– Acionamento de Telefones De Emergência;

– Noções de Ordem Unida;

– Sistemas Preventivos de Incêndio e Emergências;

– Prevenção de Acidentes;

– Noções de Segurança Aquática;

– Noções de Primeiros Socorros; e

– Preservação Do Meio Ambiente.

Após a formatura os alunos realizaram uma vista ao quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, onde conheceram as instalações, equipamentos, viaturas, rotinas além de brincadeiras e práticas alusivas ao conteúdo das aulas ministradas.

No final da solenidade os Bombeiros Mirins receberam o tradicional “banho de batismo” dos formandos.