Os alunos do Grupo 05 do pré escolar Abelhinha Feliz, acompanhados pela diretora Viviane e professoras Andréa, Marisete e Rosemari estiveram visitando alguns pontos do centro da cidade, entre os quais, a Prefeitura Municipal, onde foram recebidos pelo prefeito Municipal Reginaldo Fernandes Luiz e pela secretária Municipal de Educação, Araceli Mengarda Jakubiak. As visitas tiveram como objetivo complementar atividades desenvolvidas em sala de aula.

