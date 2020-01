Compartilhar no Facebook

O município de Itaiópolis terá, até o dia 03 de fevereiro, o comando interino do vice-prefeito Alvaro Heilmann, que assumiu o Executivo na última sexta-feira, 03 de janeiro.

A transmissão temporária de cargo se deu por conta das férias do prefeito Reginaldo José Fernandes Luiz.

VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Pelo mesmo período, a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas estará sob a responsabilidade do servidor Diogo Teles, visto as férias do secretário Rudi Gelbek, titular da pasta.