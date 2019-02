Álvaro Heilmann participa da primeira sessão da Câmara de Vereadores

Compartilhar no Facebook

O prefeito em exercício, Álvaro Heilmann, participou da primeira sessão ordinária deste ano da Câmara de Vereadores e usou a tribuna para união entre os poderes.

Heilmann que está a pouco mais de uma semana à frente do executivo abordou assuntos que interferem diretamente a comunidade, entre eles a sinalização de trânsito, o sistema de abastecimento de energia, o transporte de madeira na SC 477 entre a Moema e a Volta Grande, e a situação dos equipamentos do departamento de obras.

Alguns vereadores argumentarem referente aos pontos levantados pelo prefeito em exercício. Um deles foi o vereador Celestino Smangozeski que falou sobre a lombada instalada no km 27 da SC 114, onde foram os próprios moradores que moram na localidade que solicitaram a colocação de lombada através de um abaixo assinado. E concordou com o prefeito que a sinalização tem que ser melhorada no local.

Já o vereador Ivan Rech sugeriu a instalação de tachões reflexivos onde fica a lombada e que realmente existe problemas com a sinalização no sentido trevo/centro. Sobre os maquinários o vereador propôs a aplicação de um sistema de gestão no departamento de Obras como forma de prevenir a falta de componentes para manutenção das máquinas.

O vereador Venceslau Ostrovski disse que é necessário que o departamento de Obras realize uma manutenção constante no maquinário e não esperar estragar ou quebrar para fazer o serviço de reparo.