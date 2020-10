Apenas 8,55% da população de Itaiópolis declaram imposto de renda

Segundo a ferramenta elaborada pela Folha de São Paulo, que tem como base nas declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e permite consultar os 5.570 municípios do país, mostrando onde há mais declarantes e qual a renda média mensal e patrimônio acumulados, mostra que apenas 8,55% da população de Itaiópolis declararam imposto de renda.

Segundo o estudo, a população do município de Itaiiópolis ocupa a 9ª posição dos municípios da região no planalto norte e na 2.342º posição no ranking brasileiro de declarantes.

Já a renda média dos declarantes de Itaiópolis é de R$ 6.324,40. O patrimônio líquido médio dos declarantes itaiopolenses é de R$ 188.685,97.

Veja o quadro completo abaixo com os detalhes dos contribuintes de Itaiópolis:



Renda e patrimônio nos municípios brasileiros – ITAIÓPOLIS

Base IRPF elaborada pela FGV Social

Município Renda média Patrimônio médio Renda declarada Patrimônio declarado % de declarantes

Itaiópolis R$ 541,00 R$ 16.127,00 R$ 6.324,00 R$ 188.686 8,55% % da população posição no Brasil

Declarantes na População 8,55% 2.342º

Média posição no Brasil

Renda média da população R$ 540,53 1.912º

Patrimônio Líquido Médio da População R$ 16.126,56 1.692º

Renda média dos declarantes R$ 6.324,40 1.023º

Patrimônio líquido médio dos declarantes R$ 188.685,97 1.207º

Na região do planalto norte catarinense

Na região do planalto norte o município vizinho de São Bento do Sul é a que apresenta maior número de declarantes (16,32%), seguida de Mafra com 14,85%.

Segundo dados as cidades que tem mais pessoas que declaram Imposto de Renda são menos desiguais, já as que tem um número menor de declarantes apresentam mais concentração de riqueza.

A população de Brasília é a que mais realiza declaração, 24,8%, apresentando uma média de renda de R$ 2.981,00 contra uma média de R$ 1.228,00 no país.

Veja no quadro abaixo a situação dos municípios da região do planalto norte:

Município Declarantes Posição (Brasil)

São Bento do Sul 16,32% 471º

Mafra 14,85% 694º

Canoinhas 14,69% 728º

Porto União 14,37% 787º

Rio Negrinho 12,15% 1.285º

Campo Alegre 10,19% 1.829º

Três Barras 10,09% 1.624º

Papanduva 8,86% 2.241º

Itaiópolis 8,55% 2.342º

Monte Castelo 7,36% 2.755º

Irineópolis 6,14% 3.162º

Major Vieira 5,00% 3.576º

Santa Terezinha 4,01% 4.044º

Bela Vista do Toldo 3,66% 4.261º

Na região de Rio Negro

Entre os municípios da região de Rio Negro, Fazenda Rio Grande é a que têm o maior percentual de declarações do imposto de renda, 17% dos munícipes abriram as contas para o “leão”. Rio Negro que figura na frente da Lapa, aparece na segunda colocação com 13,77% de contribuintes que fizeram a declaração do imposto de renda. Veja o quadro dos municípios da região de Rio Negro.

Município Declarantes Posição (Brasil)

Fazenda Rio Grande 17,00% 394º

Rio Negro 13,77% 908º

Lapa 12,84% 1.111º

Piên 8,65% 2.302º

Mandirituba 8,31% 2.427º

Campo do Tenente 7,7% 2.643º

Agudos do Sul 6,84% 2.923º

Quitandinha 6,67% 2.974º