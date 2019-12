Após retomar as atividades Banda Marcial Musical de Itaiópolis fez várias apresentações em 2019

Após retomar as atividades no mês de fevereiro, a Banda Marcial Musical de Itaiópolis realizou várias apresentações durante o ano, a última foi no último dia 13 (sexta-feira) durante a abertura do Natal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Coordenada pelo professor de música Radamez Santos Bandeira e pela professora de dança Maria Rosane Albrecht e com 50 integrantes a banda encantou e emocionou a todos durante as suas apresentações.

A primeira apresentação do ano foi no mês de abril durante a páscoa, desde então a Banda participou de vários eventos e projetos musicais no município.