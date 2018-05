Beneficiários do programa Bolsa Família de Itaiópolis passarão por averiguação e revisão cadastral

No município de Itaiópolis mais de 1.300 famílias passarão por averiguação e revisão cadastral durante o mês de abril até novembro de 2018. Todos os meses o governo federal realiza a averiguação través de cruzamento de dados entre cadastro único e outros sistemas, realizando um “pente fino” para identificar as famílias que possam ter a renda maior que o declarado. Esta ação vai agregar as seguintes famílias: Beneficiárias do Programa Bolsa Família; Beneficiárias da Tarifa Social (Energia Elétrica); e demais famílias com dados desatualizados. Algumas famílias passarão também pela exclusão dos cadastros na base do cadastro único, estas serão famílias que não atualizam os dados no cadastro único há quatro anos ou mais e/ou famílias que não cumprem com as orientações previstas nas instruções operacionais específicas.

Em nosso município foram excluídas mais de 600 famílias por não atenderem as orientações previstas. Para esta averiguação cadastral foram analisados: Registros inconsistentes identificados pelo MDS utilizando as seguintes bases: Cadastro Único; Cadastro Nacional de Informações Sociais, que engloba o recebimento de Benefícios Previdenciários permanentes ou temporários pagos pelo INSS e BPC, dados do mercado de trabalho informados pelos empregados, empregados domésticos, contribuições previdenciárias, cadastro geral de empregados e desempregados, folhas de pagamento de servidores públicos de estados e municípios; e RENAVAM,que indica se a pessoa possui veículo automotor registrado em seu nome.

As famílias incluídas nos públicos de averiguação e revisão cadastral serão convocadas para atualizarem seus cadastros de maneira escalada, ou seja, terão prazos diferenciados de divulgação do público inicial, atualização cadastral, repercussão em benefícios e recebimento de comunicação através de cartas e mensagens de extrato de pagamento do programa Bolsa Família. Caso as famílias não atualizem seus registros nos prazos estipulados, terão início as ações de repercussão nos benefícios dos programas sociais recebidos pelas famílias. Também poderão sofrer repercussão aquelas que, após a nova entrevista, apresentarem informações incompatíveis com os critérios do programa bolsa família.

Por isso, a gestora do programa Bolsa Família de Itaiópolis, Andrieli Worm, faz um alerta para as famílias ficarem atentas a possíveis avisos constantes no extrato de pagamento do benefício, bem como quanto ao recebimento de carta. E em caso de dúvidas podem procurar a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação, situada na rua Paulo Klodzinski, nº 580, centro de Itaiópolis em frente à Vidraçaria INPEL, ou pelo telefone: 3652-1274.