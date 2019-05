Compartilhar no Facebook

A Biblioteca Pública governador Jorge Lacerda realizou na última semana a ‘Oficina de Mapeamento do DNA de Itaiópolis’ com o objetivo de levantar referências e informações do município junto aos cidadãos.

Ainda durante a atividade, que contou com a presença dos membros do Conselho Municipal de Turismo e representantes dos mais diversos segmentos da sociedade, foi possível fazer um e levantamento de oportunidades a partir da economia criativa.