Acontecendo durante todo o dia de ontem 07, na praça Brasil o projeto Blitz da Saúde, com a presença de profissionais de saúde da Atenção Básica realizando: aferição de pressão arterial, teste de glicemia, teste rápido de HIV, sífilis, hepatite C e B, auriculoterapia e argiloterapia, vacinas e avaliação de IMC com o educador físico do NASF.

- Publicidade -