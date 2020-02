Bombeiros de Itaiópolis irão receber R$ 50 mil

Compartilhar no Facebook

No ano passado, no mês de setembro, uma comitiva dos Bombeiros Voluntários de Itaiópolis esteve na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC) visitando os gabinetes dos deputados estaduais. O objetivo foi de sensibilizar os parlamentares sobre a necessidade de a Corporação receber obter recursos junto ao Estado para aquisição de novos equipamentos.

E, nesta semana o deputado Sargento Lima esteve na sede dos BV´s onde anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a instituição.

O valor deve ser liberado nos próximos dias, após os trâmites legais.

NOVA DIRETORIA

Os Bombeiros Voluntários de Itaiópolis contam com nova diretoria. A eleição foi em assembleia geral no último dia 14 e contou com apenas uma chapa inscrita que foi eleita por unanimidade.

Diretoria: Fátima Kraievski; Rita de Cassia Guebert Cruz; Elisangela Borba Carvalho Varella; Fábio Joelmir Fernandes Dias; Alano João Schneider; Fernando Rogério Pereira; Cátia Gomes Lis; Marco Aurélio Cruz.

Conselho Fiscal: Luiz Hirth Sobrinho; Luis Marcos Kowalski; Jair Antonio dos Santos; Ivo Popadiuk; Cassiano Geraldo Neudorf; Milene Camillo.

CAPACITAÇÃO

Sempre em busca de aperfeiçoamento, no último sábado (15), foi realizada na sede dos Bombeiros, em parceria com a Assistec Itaiópolis, uma capacitação para trabalho em altura NR 35 (Norma Regulamentadora 35). Participaram bombeiros e funcionários da empresa.

A NR 35 estabelece os requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução.

CIPA JB PAES

Na noite desta quinta-feira (20) os BV´s participaram da capacitação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da JB Paes abordando os temas de primeiros socorros e a prevenção e combate ao incêndio. A capacitação contou com a participação de 10 funcionários e teve uma carga horária e 4 horas.