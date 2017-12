Bombeiros de Itaiópolis recebem ambulância zero quilômetro

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A corporação de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis recebeu um presente de Natal. A entrega da ambulância zero quilômetro foi feita na sede dos bombeiros e contou com a presença do comandante Anderson Oparacz, da presidente da associação Fátima Wilinski e demais membros da diretoria, além do prefeito Reginaldo Fernandes e do representante do deputado estadual Patrício Destro, Ivan Dutra. A entrega ocorreu na segunda-feira (18).

O veículo foi adquirido com recursos de R$ 130 mil destinados por através de emenda parlamentar, por meio do Fundo Social do governo do estado, para a Prefeitura de Itaiópolis que fez a licitação e entrou com a contrapartida de R$ 38 mil para que a ambulância fosse equipada.

“Nossa corporação socorre mensalmente entre 100 e 150 ocorrências e com certeza esse veículo novo vai ajudar no trabalho de atendimento pré-hospitalar em todo o município”, afirmou o comandante Anderson. “Só temos a agradecer ao deputado Patrício Destro pelo comprometimento em atender o nosso pedido da doação da ambulância”, disse Fátima.

Desde que fui eleito deputado estadual tenho me dedicado bombeiros voluntários por reconhecer a importância do trabalho que realizam diariamente independente de feriado, fim de semana ou férias. Eles são guerreiros e merecem um veículo novo para atender com ainda mais excelência quem precisa”, complementou Patrício Destro.

Num primeiro momento, o prefeito Reginaldo Fernandes fez a entrega da documentação que transfere definitivamente dois veículos a Associação, sendo uma ambulância Renault Master ano 2012 e uma moto Honda Cargo ano 1998. Esses dois veículos já estavam em posse da entidade, porém a transferência definitiva dos bens propicia que os veículos possam ser pintados com a cor padrão do bombeiro voluntário do estado, bem como incrementa o patrimônio da Associação.

O prefeito Reginaldo Fernandes também elogiou Destro e contou que agora Itaiópolis espera a doação de outra ambulância que deve ser destinada pelo governo federal e será usada pelo Hospital Santo Antônio para a transferência de pacientes que fazem tratamento fora do município.