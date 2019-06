Bombeiros de Itaiópolis têm 50 vagas para curso de Atendimento de Emergência

Compartilhar no Facebook

O Corpo de Bombeiros Militar está divulgando que estão abertas as inscrições para a seleção dos candidatos que pretendem fazer o Curso Básico de Atendimento a Emergência (CBAE). São 50 vagas disponíveis. O curso será realizado em Itaiópolis e as inscrições podem ser feitas a partir dessa segunda-feira, dia 24, até o dia 3 de julho.

O CBAE irá capacitar os participantes como Agentes Comunitários de Proteção Civil e Brigadistas Voluntários. Após o curso todos estarão preparados para agir em situações de emergência, atuando na primeira resposta, ponto essencial no desfecho de uma ocorrência, onde prejuízos humanos e materiais têm a maior chance de serem salvos.

Durante o curso também serão selecionados membros da comunidade para realizarem o Curso de Formação de Bombeiros Comunitários- CFBC, que habilita a atuar como Bombeiros Comunitários.

O Curso Básico de Atendimento a Emergência contempla exigências contidas na Lei Estadual n° 16.157/2013, que dispõe sobre as normas e requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra incêndio e pânico, entre elas a existência de Brigadista voluntário, proporcional a quantidade de funcionários do local. Permite ainda o cumprimento da Lei Federal n° 13.722 -2018, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil.

Com aulas práticas e teóricas o curso será do dia 9 ao dia 30 de julho, sempre nas terças e quintas-feiras das 19 às 23 horas e nos sábados das 13 às 17h30, no Centro Educativo de Itaiópolis.

As inscrições devem ser entregues na Seção de Atividade Técnica do Corpo de Bombeiros Militar em Itaiópolis, anexo a rodoviária ou no Pelotão de Bombeiros Militar de Mafra.

Podem ainda ser enviadas para o e-mail: cursosbombeiro@bol.com.br. Informações pelo fone: 3647-0520.

Requisitos para inscrição:

Ser brasileiro de ambos os sexos; ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de idade até o ato da inscrição; ter concluído o ensino fundamental ou concluí-lo até a data da matrícula no curso; estar em dia com suas obrigações legais.