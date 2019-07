Bombeiros Militares promovem curso de Atendimento a Emergências para profissionais da educação de Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

Nesta terça-feira, dia 9, o Corpo de Bombeiros Militar de Mafra deu início ao Curso Básico de Atendimento a Emergências- CBAE voltado especialmente para profissionais da educação da rede de ensino de Itaiópolis.

No curso os 40 participantes serão capacitados para a aturem em emergências, assim como solicitar o apoio dos órgãos que atuam no atendimento de urgência e emergência.

O curso com capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e colaboradores das escolas públicas e privadas é uma exigência da lei estadual 16.157/13 e da lei federal 13.722/18 conhecida como Lei Lucas.

LEI LUCAS

A Lei Federal 13.722/18 recebeu o nome de Lei Lucas, em homenagem ao garoto Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que morreu em setembro de 2017 ao se engasgar com um lanche durante um passeio escolar. O caso aconteceu em Campinas (SP). Na época, a mãe do menino, Alessandra Zamora, iniciou um movimento pela obrigatoriedade de as escolas oferecerem cursos de primeiros socorros aos funcionários. Em Campinas existe uma lei municipal nesse sentido.

O texto da lei define que os cursos de primeiros socorros sejam ofertados anualmente, tanto para capacitação quanto para reciclagem dos profissionais já capacitados. O objetivo do treinamento é possibilitar que os professores consigam agir em situações emergenciais enquanto a assistência médica especializada não for proporcionada.

O CBAE capacita ainda seus participantes como Agente Comunitário de Proteção Civil e Brigadista Voluntário, além de selecionar membros da própria comunidade para realizarem o Curso de Formação de Bombeiros Comunitários- CFBC, que habilita a atuar como Bombeiros Comunitários, após a conclusão.