Bombeiros Voluntários de Itaiópolis formam parceria com a PRF

A Corporação passa a contar com uma importante parceria com a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, que tem por objetivo a utilização de materiais audiovisuais produzidos pelo setor de comunicação daquela agência.

O intuito principal é a conscientização dos motoristas e da população como um todo, no que tange a segurança no transito, através de aspectos como a utilização do cinto de segurança, a pratica da direção defensiva, a conservação das boas condições mecânicas do veículo, a pratica de não dirigir se ingerir bebida alcoólica, não dirigir com sono, não usar o celular enquanto dirige, entre outros.

Segundo Anderson Oparacz, comandante da Corporação, o trânsito brasileiro mata mais do que muitas das guerras civis da atualidade. “Foram mais de 30.000 mortes no Brasil, somente em 2019, segundo número do DATASUS”, relata.

E complementa: “Nós como Corporação, não podemos nos cegar diante desses números, e devemos agir também na prevenção, e acredito que através de campanhas educativas como essa conseguiremos atingir um bom público, e consequentemente colaborar para a conscientização das pessoas”.

Aproveitamos para agradecer, a PRF 191 SC na pessoa do chefe de Comunicação Graziano, pela gentileza na sessão dos materiais por eles elaborados.

