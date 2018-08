Bombeiros voluntários de Itaiópolis precisam de ajuda para adequar caminhão

Ao longo dos anos, a comunidade itaiopolense tem sido imensamente solidária com as campanhas de arrecadação dos Bombeiros Voluntários de Itaiópolis.

Prova disso, foi a conquista do chassi 0 km marca Ford modelo 1729, que devido a parceria com o governo do estado através da Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina (Abvesc), que contribuiu com R$ 95.000,00, e comunidade itaiopolense que através da fatura de energia elétrica, dos pedágios e tardes da amizade contribuíram com cerca de R$ 80.000,00.

Porém ainda falta a segunda parte, que é a transformação desse veículo em uma unidade de combate a incêndio e resgate (UCIR), que está orçada em R$ 340.000,00.

TRANSFORMAÇÃO

Além das constantes doações da comunidade e entidades, os voluntários já realizaram rifas a fim de ajudar com dinheiro para realizar a adequação do caminhão além do propósito de manter as atividades de socorro no município.

Diante dessa situação em específico, a entidade reforça a comunidade o pedido de ajuda para que possa ser equipado o mais rápido possível o caminhão 0 km que foi adquirido em 2017.

Atualmente os bombeiros voluntários de Itaiópolis contam com duas unidades de combate a incêndio, sendo um veículo Iveco ano 2004 e outro veículo Mercedes, ano 1976.

REPASSES

Mensalmente a entidade recebe cerca de R$ 1.800,00 do SUS, e ainda R$ 3.000,00 da prefeitura municipal.

Perante o aumento significativo das ocorrências e consequentemente dos custos, esses valores são gastos basicamente no abastecimento e manutenção dos veículos, que por serem antigos acabam apresentando problemas mecânicos com frequência.

COMO AJUDAR

A equipe de bombeiros de Itaíopolis pede a colaboração da população, que já tem sido generosa, que continuem a contribuir através dos eventos sociais, e também, que sensibilizem os seus representantes para a necessidade urgente da transformação do chassi em um moderno caminhão de combate a incêndio.

Os Bombeiros Voluntários de Itaiópolis fica localizado na avenida Getúlio Vargas,1306, centro de Itaiópolis, telefone: (47) 3652 2908.