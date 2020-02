Bombeiros Voluntários recebe novo caminhão de combate a incêndio e resgate

No último dia 11 (terça-feira) a Corporação de Bombeiros Voluntário de Itaiópolis recebeu o novo caminhão 0 km que será empregado no serviço de combate a incêndio e resgate. O novo veículo ira substituir os antigos caminhões da década de 1970.

O sonho do novo caminhão começou a se realizar no fim de 2016, quando a corporação adquiriu um chassi Ford 0 km com recursos do Governo do Estado – através da Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina (ABVESC) – R$ 95.341,23, somados a recursos próprios – R$ 79.358,77 – arrecadados com campanhas, eventos sociais, doações, entre outros.

Após a aquisição do chassi foi iniciada a outra fase do projeto que era a transformação do caminhão, um custo de mais de R$ 320 mil. Verba arrecadada através de uma indicação da Câmara de Vereadores ao Executivo Municipal, que repassou, via termo de Fomento, o valor em duas parcelas, uma em 2019 – R$ 150.000,00 – para contratação da empresa responsável pela montagem do veículo e outra no valor de R$ 170.133,56 agora no início de fevereiro.

A Corporação de Bombeiros Voluntário de Itaiópolis considera a aquisição uma conquista de todos – diretoria, comando, bombeiros, Câmara de Vereadores, Prefeitura e comunidade em geral. Para eles sem a ajuda e o comprometimento de todos o sonho do novo caminhão não seria construído.

Aquisição de novos equipamentos

Os Bombeiros Voluntários também anunciariam o recebimento de R$ 77.033,00 do Governo do Estado. A verba virá através da ABVESC e será destinada para investimentos na Corporação. O valor é definido pelo número de habitantes da cada município.

A verba será aplicada integralmente na aquisição de equipamentos, um conjunto desencarcerador, uma repetidora digital de radiocomunicação, uma antena de radiocomunicação e dois rádios fixos digitais.