Câmara Mirim de Itaiópolis reorganiza regimento interno

Na última semana, as vereadoras e vereadores mirins se reuniram para estudar, entender e alterar pontos específicos do seu regimento interno. Este documento é fundamental para organização dos trabalhos do Parlamento Jovem, estabelece as funções do cargo, como devem ser organizadas as reuniões com data, horário e tempo de duração, etc.

A comissão foi eleita por voto e foi presidida pela vereadora mirim Bianca Engel (Centro Educativo), secretariada pela vereadora mirim Renata Corrêa Bueno (EEB Virgílio Várzea) e tendo como membros a vereadora mirim Camilly Hlenka Schimcheck (EM Bom Jesus) e os vereadores mirins Felipe Siqueira Lourenço (EEB Odir Zanelatto) e Vinícius Vojciechovski (EEB São João Batista).