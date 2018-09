CAPS de Itaiópolis fará ações para o “setembro amarelo”

O ‘Setembro Amarelo’ é uma campanha de conscientização da população a respeito da prevenção do suicídio. A Prefeitura Municipal de Itaiopolis, por meio da Secretaria de Saúde Municipal e o CAPS, abraçam a causa e propõe diversas ações referentes ao tema que abrangem iniciando no dia 04 a 31 de setembro, com a parceria da toda a rede de saúde serão entrevistados os profissionais : psiquiatra, clínicos gerais, psicólogos, enfermeiros, assistente Sociais, conselheiros de saúde, terapeutas holístico, CAPS, CRAS, NASF, Secretaria de Saúde Municipal, Polícia Militar e ainda religiosos de todas as crenças, voluntários, estagiários e familiares da saúde mental para ser divulgados pela imprensa local, onde serão divulgadas as entrevistas de prevenção ao suicídio durante todo mês de setembro, para reforçar a importância da vida da população itaiopolense e toda a região.

Já no dia 12.09.18 serão realizadas palestras educativas e preventivas para os adolescentes sobre o tema. Nas seguintes unidades escolares NAES e Virgilio Várzea com o psiquiatra Rodrigo Assunção. Com o tema “Valorização da Vida”, ocorrerá no período da manhã nos respectivos espaços.

E no segundo momento no período manhã por outra parte da equipe será trabalhado a população em geral, no calçadão com panfletagem, entrega de folder e informativos da campanha e assim como atendimento visando orientações. O tema da campanha ‘Falar é a melhor solução’ tem o objetivo de alertar a sociedade a respeito da realidade em torno do suicídio.

Dia 18 setembro será realizado um stander na empresa Seara, com a parceria da CIPA, no período matutino e noturno, para os colaboradores, com o tema álcool e outras drogas fatores de evidencias ao suicídio.

No dia 28 de setembro, com a participação da equipe do CAPS de Itaiopolis no V Seminário Municipal de Mafra SC com a Prevenção ao Suicídio. Público alvo: médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, profissionais da área da saúde e outras áreas que compõem rede de cuidados, bem como estudantes.

Existem diversas formas de se buscar ajuda, orientação, ou conselhos no caso de problemas relacionados ao suicídio. Família, amigos e colegas, igreja, trabalho e grupos de convivência são algumas opções.

A ajuda também pode ser encontrada na unidade de saúde mais próxima, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), através do telefona (47) 3645-2768 ou no Centro de Valorização da Vida – CVV, o acesso pode ser feito pelo site: www.cvv.com.br ou pelo número 188, a ligação é gratuita para qualquer linha de telefone fixo ou móvel.

Falar sobre o suicídio não faz com que a pessoa decida se matar, mas dá a ela a oportunidade de conversar sobre o seu sofrimento e assim obter ajuda.