Casa Slonina é restaurada e entregue aos proprietários em Itaiópolis

Em uma cerimônia discreta cumprindo o protocolo, o prefeito Reginaldo Fernandes oficializou no último dia 9 (quinta-feira) a entrega da Casa Slonina no Núcleo Histórico Alto Paraguaçú. A casa foi inteiramente restaurada através do PAC das Cidades Históricas através do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Itaiópolis e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Presentes, os proprietários da casa: Iraci e Gean Drozdek, Gabriela Ferreira, Roseli Maria Petenuce Franzoi – Técnica em restauro e presidente do Conselho Municipal de Turismo, Raquel Zanelatto e Rejane Gadotti da Costa Lima responsáveis pelos Departamentos de Cultura e Turismo.

A obra do restauro da Casa Slonina foi iniciada em 2019 e finalizada em fevereiro de 2020. Segundo Iraci Drosdek, proprietária, a entrega da casa restaurada desmistifica o conceito que muitos proprietários de bens tombados têm em relação ao tombamento e seu restauro, pois a edificação continua pertencendo à família que, a partir do seu restauro, continuará preservando o patrimônio, as suas características e, até quem sabe, utilizá-lo como um atrativo turístico para agregar renda extra à família.

Atualmente o Núcleo Histórico de Alto Paraguaçú, área protegida pelo IPHAN desde 2007, conta com quatro patrimônios restaurados, entre eles a compra e restauro da Casa e Galpão Polaski (recurso do IPHAN), Casa Slonina (recurso do IPHAN), cobertura e telhado da Igreja Santo Estanislau (recurso do estado) e Casarão Andrzejewski (projeto realizado com recursos do Iphan e executado pela família Wagner com recursos próprios).

O conjunto de projetos e restauros realizados no bairro Alto Paraguaçu, em Itaiópolis, apontam para a importância do patrimônio histórico, da cultura e das possibilidades de desenvolver o turismo em Itaiópolis através do segmento histórico e cultural.

Para o presidente interino do Iphan, Robson Antônio de Almeida, as obras de restauro estão transformando as cidades históricas brasileiras. Atualmente, 88 patrimônios estão em processo de restauração no País, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (PHAN).