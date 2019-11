Casan apresenta plano de investimentos para Itaiópolis

Numa apresenta√ß√£o coordenada pelo Superintendente Regional Rangel Barbosa, os vereadores conheceram detalhes da proposta para firmar Contrato de Programa, instrumento jur√≠dico fundamental para a aplica√ß√£o de recursos de porte no munic√≠pio. Em documento que tamb√©m est√° protocolado na Prefeitura, a CASAN prev√™ o investimento de R$ 6,5 milh√Ķes, seguindo o que determina o Plano Municipal de Saneamento B√°sico (PMSB).

A Companhia tamb√©m se compromete com a assinatura de conv√™nio no valor de R$ 1,3 milh√£o para recuperar vias afetadas por amplia√ß√Ķes ou manuten√ß√£o de redes. A proposta ainda contempla o repasse 5% da receita operacional bruta ao Fundo Municipal de Saneamento, para execu√ß√£o de a√ß√Ķes complementares.

O engenheiro Rangel lembrou que mesmo sem a seguran√ßa do Contrato de Programa a CASAN vem investindo em Itai√≥polis, como o recente po√ßo artesiano perfurado junto √† Esta√ß√£o de Tratamento de √Āgua (ETA). O novo manancial entrar√° em opera√ß√£o assim que estiverem conclu√≠das as instala√ß√Ķes de bombas de recalque e ampliada a pot√™ncia das instala√ß√Ķes el√©tricas da unidade.

OBRAS REALIZADAS

Nos √ļltimos cinco anos a Companhia substituiu 20 quil√īmetros de rede na cidade e outros 9 quil√īmetros ser√£o implantados a curto prazo, seguindo cronograma da Prefeitura e transferindo as tubula√ß√Ķes para o passeio. Em 2013 o munic√≠pio inaugurou uma Esta√ß√£o de Tratamento moderna, com capacidade de 40 litros/segundo, al√©m de uma adutora de 1 mil metros ligando a unidade ao reservat√≥rio central, que representou cerca de R$ 1,3 milh√£o de recursos. ‚ÄúMuitas vezes a popula√ß√£o n√£o percebe os investimentos, mas a todo o momento estamos executando alguma melhoria no sistema da cidade‚ÄĚ, disse Rangel.

OBRAS EM ANDAMENTO

O atual convênio entre Itaiópolis e CASAN vence nesse mês de novembro. Acompanhado do Diretor de Operação e Expansão, Fábio Krieger, do Procurador Geral Allyson Mazzarin e de funcionários locais, Rangel também enumerou os investimentos em andamento, com destaque para  a ampliação da Estação de Recalque que vai duplicar a capacidade de água tratada no Sistema.

Novos conjuntos motobomba para as unidades de tratamento simplificado de Rio da Estiva, Rio Vermelho e Moema, a construção de uma nova Casa de Química para tratamento de água bruta do novo poço, a instalação de válvulas supressoras de ar em toda a cidade e uma série de melhorias para modernizar a atual ETA foram outras melhorias apresentadas para a cidade.

‚ÄúTrouxemos √† C√Ęmara n√£o apenas um plano de investimento, mas a disposi√ß√£o do Governo do Estado de continuar prestando os servi√ßos de Saneamento √† popula√ß√£o‚ÄĚ, disse o diretor F√°bio Krieger. ‚ÄúA CASAN tem capacidade de capta√ß√£o de financiamentos para buscar recursos de porte, conhecimento t√©cnico e experi√™ncia de 48 anos‚ÄĚ.