CASAN moderniza ETA de Itaiópolis para aumentar produção de água tratada

A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Itaiópolis está desde julho em processo de modernização para reforçar o abastecimento. A CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) instalou motores mais potentes e fez uma reforma geral da parte elétrica, com novo transformador e fiação elétrica.

Agora, a próxima etapa é a interligação de uma nova adutora de água tratada para o município, ligando a ETA às redes domiciliares. Ao todo, são 1,2 km de tubulação para beneficiar com maior vazão cerca de 22 mil habitantes do município. A melhoria vai reforçar a rede, sobretudo, nos períodos de alto consumo como no verão.

Para fazer a interligação da tubulação, será necessária interromper o sistema na terça-feira (01) entre as 15h e 23h, podendo ocorrer baixa pressão ou falta de água para quem não possuir reservação. A normalização total do sistema está prevista para a madrugada da quinta-feira (3). A Companhia orienta os moradores ao consumo consciente de água durante o período e reforça a importância do uso de reservação individual (caixa d’água) para minimizar transtornos. Dúvidas e mais informações podem ser consultadas nos telefones 115 e 0800 643 0195.