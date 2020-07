A Defesa Civil de Itaiópolis recebeu na manhã de ontem (dia 10), as telhas vindas da Defesa civil de Santa Catarina. Elas irão ser doadas para ajudar as famílias carentes que foram atingidas pelo vendaval que passou pelo nosso município no último dia 30/06. As telhas são de 6 milímetros sendo assim mais resistentes as intempéries climáticas.

